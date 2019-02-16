شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مرتدة للإنتاج تخطف قلوب الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن فريق الإنتاج الحربى هجمة مرتدة على مرمى الأهلى، سددها ديوارا لتتحول لضربة ركنية وتخطف قلوب الأهلاوية في الدقيقة 16 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي ، خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول ، خط الوسط: عمرو السوية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي، خط الهجوم: جونيور أجايي.

وجاء تشكيل الإنتاج كالتالى:- حراسة المرمى: عامر عامر ، خط الدفاع: عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي، خط الوسط: أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا – ديوارا، خط الهجوم: محمد مسعد - أحمد رؤوف.