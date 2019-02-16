شكرا لقرائتكم خبر عن ليه ملعبش فى المنتخب؟.. جمهور تويتر يتساءل بعد هدف صلاح أمين التاريخى فى الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدد من مستخدمى موقع "تويتر" باللاعب صلاح أمين، مهاجم نادى النجوم، وذلك بعد الهدف التاريخى الذى أحرزه فى مرمى الدروايش.

أحمد مصطفى



صلاح

وكان نادى الإسماعيلى، قد تمكن من الفوز على نادى النجوم بنتيجة 3ــ2، إلا أن صلاح أمين استطاع تسجيل هدفاً تاريخياً بعد مراوغة خط دفاع الدراويش بالكامل.



طارق طلعت

مستخدمو "تويتر" أثنوا على أداء صح أمين، ووصفوه بالمهاجم المجتهد، الذى يتميز بإحراز أهداف صعبة، وفى الأندية الكبيرة مثل الزمالك والإسماعيلى.



مجدى عبد العاطى

كما عبر مستخدمو تويتر عن استيائهم من عدم ضم لاعب مثل صلاح أمين للمنتخب المصرى خلال السنوات الماضية، التى عانى منها الفراعنة من أزمة فى خط الهجوم.



محمد سعيد

كما اعتبر مستخدمو "تويتر" أن صلاح أمين، كان من المفترض أن ينضم للعب فى أندية القمة مثل الأهلى والزمالك والإسماعيلى، إلا أنهم وصفوه باللاعب قليل الحظ.