بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × الإنتاج

كتب: ضياء السقا

يستضيف الإنتاج الحربي، الأهلي، في السابعة مساء اليوم السبت، على استاد بترو سبورت،، في الجولة الـ22، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء متأثرا بخسارته منذ أيام، من سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري، برصيد 39 نقطة من 18 مباراة فقط، فيما يأتي الإنتاج في المركز الخامس بـ 31 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: إكرامي.

الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد هاني.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية – هشام محمد.

الوسط الهجومي: رمضان صبحي – ناصر ماهر – حسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي.