محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
فاز وست بروميتش ألبيون على مضيفه أستون فيلا بثنائية نظيفة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى "تشامبونشيب".
وشارك المدافع أحمد حجازي في تشكيل وست برومتش أساسيًا في مواجهة الظهير أحمد المحمدي، وخاض الثنائي الدولي المصري المباراة كاملةً.
افتتح هال روبسون كانو التسجيل في الدقيقة 41، قبل أن يضاعف جاي رودريجيز النتيجة للضيوف في الدقيقة 45 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد وست بروميتش ألبيون إلى 57 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر بالجدول.
يذكر أن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل (2-2) في ديسمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وست برومتش "حجازي" يهزم أستون فيلا "المحمدي" في تشامبيونشيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.