نهاية الشوط الأول.. الهلال 3 - 0 الاتحاد السكندري.. كأس زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي، التي تقام مساء اليوم السبت، في ذهاب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال، والتي ستنطلق في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتضن ستاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" بالعاصمة السعودية، الرياض، مواجهة الهلال والاتحاد، على أن يعود الفريقان لخوض مواجهة العودة بالإسكندرية يوم 25 فبراير الجاري.

تشكيل الهلال: عبد الله المعيوف، محمد البريك، ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، محمد كنو، ناصر الدوسري، كارلوس إدورادو، محمد الشلهوب، أندري كاريلو، بافيتيمبي جوميز.

تشكيل الاتحاد: الهاني سليمان، محمود شعبان، بازوكا، السيد سالم، محمود رزق، أحمد توفيق، نور السيد، مانجا، عمار حمدي، خالد قمر، توني سيلفا.

وشهدت الدقائق الأولى من زمن المباراة سيطرة واضحة من الهلال صاحب الأرض، في محاولة لتسجيل هدف مبكر.

كارلوس إدواردو قاد هجمة من الجانب الأيسر لفريق الهلال، ليلجأ بعدها محمد رزق لاعب الاتحاد لايقافه بشكل قوي، ليضطر الحكم لاشهار البطاقة الصفراء في وجه مع حلول الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 14 حول البرازيلي كارلوس عرضية قادمة من الجانب الأيمن لهدف اول في شباك الهاني سليمان.

وأهدر توني سيلفا فرصة تسجيل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 22 بعدما إنفرد بالمرمى بشكل تام، ليصوب كرة عرضية في قدم المعيوف الذي أنقذ شباكه من الضربة الأولى.

وفي الدقيقة 31، مرر محمد الشلهوب كرة سحرية خلف مدافعي الاتحاد، لتصل إلى المهاجم جوميز ويحولها لهدف من لمسة واحدة في شباك الهاني سليمان، ويحتفل بعدها اللاعب على طريقته الخاصة.

وعاد جوميز ليسجل هدفه الثاني والثلاث لفريقه مع حلول الدقيقة 41، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها بقدمه اليسرى في شباك الاتحاد السكندري معلنا عن ثالث الأهداف لأصحاب الأرض.