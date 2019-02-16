مباشر.. الإنتاج الحربي 0 - 0 الأهلي .. الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي والأهلي في المباراة المقرر لها مساء اليوم ضمن الجولة الأسبوع الـ 22 من مسابقة الدوري العام.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، في المقابل يحتل الإنتاج الحربي المركز الخامس برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن المقاولون العرب.

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - هشام محمد - عمرو السولية - رمضان صبحي - حسين الشحات - ناصر ماهر - أجايي.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من: عامر عامر - أحمد شديد قناوي - محمود البدري - وهاب عنان - عبد الرحمن فاروق - كابونجا - محمود حمادة - أحمد مجدي - موسى دياوارا - محمد مسعد - أحد رؤوف.

تفاصيل المباراة

أولى تهديدات الأهلي في المباراة كانت في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء بتسديدة من رمضان صبحي على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

وانتظر فريق الإنتاج الحربي حتى الدقيقة 16 من أجل تهديد مرمى الأهلي بتسديدة من دياورا داخل منطقة الجزاء ترتطم في قدم مدافع الأهلي وتتحول الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 23 تألق عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي بعدما أبعد تسديدة متقنة من علي معلول ليحرم الأهلي من هدف.

وأهدر حسين الشحات فرصة هدف مؤكد لصالح الأهلي في الدقيقة 37 بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي تصل الكرة للشحات الذي ينفرد بالمرمى من الجانب الأيمن لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وقبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق سدد محمد مسعد لاعب الإنتاج كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية.