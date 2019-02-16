أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الإنتاج الحربي بعد قليل، على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : شريف إكرامي. خط الدفاع : محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجايي. وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- محمد الشناوي- حمدي فتحي – سعد الدين سمير – أحمد الشيخ – جيرالدو دا كوستا – كريم وليد “نيدفيد” – صلاح محسن. جدير بالذكر أنه كان من المقرر مشاركة الشناوي في التشكيل الأساسي إلا أنه تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال عمليات الأحمال منعته من بدء المباراة.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة الشناوي ونيدفيد على الدكة.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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