انت الان تتابع غوارديولا "الحزين" يعتذر عن فعلته مع رياض محرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

غوارديولا لم يشرك محرز كأساسي بالبريميرليغ منذ ديسمبر

أعرب الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أسفه للجزائري، رياض محرز، الذي لم يشركه أساسيا في تشكيلة الفريق بالدوري الممتاز منذ نهاية ديسمبر الماضي.

وشارك الدولي الجزائري أساسيا في كل مباريات كأسي الرابطة والاتحاد، لكنه لم يبدأ أي لقاء في البريميرليغ، خلال يناير وفبراير الجاري.

وردا على سؤال حول السبب في عدم إشراك نجم ليستر سيتي السابق أساسيا، قال غوارديولا: "نعم، لدي سبب. أنا السبب. هو بالتأكيد ليس مذنبا ولا يوجد أي سبب خاص".

واعتبر مدرب مان سيتي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الجمعة أن "محرز لم يقم بأي شيء خاطئ، كما أنه ليس منزعجا ولم يثر أي مشكلة، ولقد اجتمعت به وطالبته بمواصلة التدرب بجدية".

وأضاف غوارديولا: "أنا حزين من أجل محرز، إنه يتدرب بكل جدية، ويمتلك قدرات، وإمكانيات هائلة“.

وتابع: "لكن في الوقت الراهن لدينا 5 مهاجمين بمستوى مميز، وأنا سعيد بأدائهم، لكن لسوء الحظ، لم أمنح محرز معدل المشاركة الذي يستحقه في المباريات، لهذا أعتذر له".

وأكد مدرب بايرن ميونخ السابق أن إمكانيات رياض محرز ليست محل شك، وكل ما يجب عليه فعله، هو الاستمرار، والقتال في التدريبات، وعدم الشكوى كثيرا".