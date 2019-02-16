الان تتابع جمعان الزهراني يحقق ذهبية 100 متر في “الألعاب العالمية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق لاعب المنتخب السعودي جمعان الزهراني الميدالية الذهبية لسباق 100 م في دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر بالشارقة، ونال زميله فهد الجنيدل الميدالية الفضية للسباق، كما حقق عبدالرحمن القرشي برونزيتي سباقي 100 و200 متر.

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