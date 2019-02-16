شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تكشف تفاصيل لقاء الرائد والاتحاد من غرفة «الفار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

كشف مصدر مطلع مقرب من لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الحكم الدولي سلطان الحربي لم يكن هو الحكم الأساسي بتقنية الفيديو (VAR)، وإنما كان حكما مساعدا لحكم الفيديو، وأن الحكم الأساسي لـ«الفار» هو البولندي سايمون الذي يعد من الحكام المميزين في كأس العالم التي أقيمت أخيراً في روسيا بدلا عن الحكم كرزيستوف الذي قدم اعتذاره في اللحظات الأخيرة وحل بديلا للأول.

وكشف المصدر أن الحكم سايمون لم يوضح للحكم الأساسي بعض الحالات التي صاحبت المباراة وكانت تحتاج للعودة لتقنية الفيديو، حيث إن الحكم سايمون يعتبر أفضل من حكم الساحة بارتوش مستغربا عدم طلب حكم الساحة واستمر اللعب في أكثر من حالة تستوجب مراجعة الـ«فار».

والحكم الدولي سلطان الحربي ليس مخولاً في استدعاء الحكم المساعد وإنما هو بديل فقط في حالة غياب الحكم الأساسي لـ«الفار» لأي ظرف كان، ولم يتدخل نهائيا في جميع الأحداث التي صاحبت للقاء.

ويوجد في غرفة الحكم الأساسي لتقنية الفيديو والمساعد والمشغل للأجهزة فقط.