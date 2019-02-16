شكرا لقرائتكم نيمار سعيد بتطور التعافي من إصابته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 16 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 01:37

نشر النجم البرازيلي نيمار فيديو على «يوتيوب»، أعلن فيه «سعادته بتطور التعافي من الإصابة»، وظهر معالجه الفيزيائي وهو يشرح إمكانية عودة لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الى الملاعب «في حال سارت الأمور على ما يرام» قبل الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (9-10 نيسان/ أبريل).



وأكد أغلى لاعب في العالم: «يستغرق الأمر ما بين ثمانية الى عشرة أسابيع» للتعافي، و«عملنا على تسريع المراحل».

وتعرض نيمار الى إصابة في مشط القدم اليمنى خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ في كأس فرنسا لن تتطلب إجراء جراحة، علماً بأن إصابة مماثلة في نهاية شباط (فبراير) الموسم الماضي أنهت موسمه بعدما خضع لجراحة في البرازيل وابتعد عن الملاعب نحو ثلاثة أشهر قبل أن يشارك في صفوف منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

وقبل إصابته، كان نيمار (27 عاماً) وعد الحارس الأسطوري الإيطالي جانلويجي بوفون المنتقل الى نادي العاصمة قادماً من يوفنتوس الإيطالي بأنه «سيفعل كل شيء لمساعدته هذا الموسم للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا»، وهو اللقب الوحيد الذي تخلو منه خزائن الحارس الدولي السابق.