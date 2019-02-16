شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي.. أجاى يقود هجوم الأهلى أمام الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الإنتاج الحربي بعد قليل، على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجايي.

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