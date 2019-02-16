شكرا لقرائتكم صور.. كواليس وصول الاتحاد السكندرى لملعب مباراة الهلال السعودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريق الاتحاد السكندرى إلى ملعب "جامعة الملك سعود"، استعدادا لخوض مواجهة الهلال، فى المباراة التى تجمع الفريقين مساء اليوم، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال".

ورصد "الخليج 365"، أجواء ملعب اللقاء قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين حيث يتواجد مشجعى زعيم الثغر على المدرج المخصص لهم من أجل مساندة الفريق السكندرى فى مواجهة الهلال.