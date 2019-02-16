شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يهاجم الأهلى بـ "رؤوف ومسعد " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الإنتاج الحربي كلا من :- حراسة المرمى : عامر عامر خط الدفاع : عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي. خط الوسط : أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا - ديوارا خط الهجوم : محمد مسعد - أحمد رؤوف. ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فبعد أن خاض الأهلى 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.

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