شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهاجم الهلال السعودي بخالد قمر .. وعمار حمدى أساسياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان، تشكيل مواجهة الهلال السعودى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب "جامعة الملك سعود"، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال".

جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، السيد سالم.

خط الوسط: أحمد توفيق، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدى.

خط الهجوم: خالد قمر، تونى سيلفا.

يتواجد على مقاعد بدلاء الاتحاد السكندرى أمام الهلال كلا من:"محمود الزنفلى حارس مرمى، ولاس، كريم الديب، خالد الغندور، رزاق سيسيه، محمد ناجى جدو، وكريم ممدوح".