شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمود متولى يضيف الهدف الثانى للإسماعيلى في شباك النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمود متولى لاعب الإسماعيلى الهدف الثانى لفريقه في شباك النجوم، بالدقيقة 55 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز كريم بامبو هدف التقدم للدراويش، بعد تمريرة عرضية سحرية من شيلونجو تتخطى الدفاع والحضري ويلحقها بامبو بالكاد ويسكنها داخل الشباك، فى الدقيقة الأولى من عمر الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

ويضم تشكيل النجوم كلاً من.. عصام الحضرى في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين، أحمد أيمن فى خط الدفاع، محمود حليمو، عمرو السيسي، محمد همام، إسلام الفار، أيمن غباشي في خط الوسط، صلاح أمين في الهجوم.

ويضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حراسة المرمى محمد فوزى، خط الدفاع طارق طه – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم، خط الوسط الدفاعى محمود دونجا – محمود متولى، خط الوسط الهجومى كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم شيلونجو.