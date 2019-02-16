صور.. الاتحاد السكندرى يصل ملعب مواجهة الهلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق الاتحاد السكندرى إلى ملعب "جامعة الملك سعود"، استعدادا لخوض مواجهة الهلال، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى السادسة والنصف مساء اليوم، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال".
ورصد ”الخليج 365”، أجواء ملعب اللقاء قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين حيث يتواجد مشجعى زعيم الثغر على المدرج المخصص لهم من أجل مساندة الفريق السكندرى فى مواجهة الهلال.
مدرج الاتحاد
جمهور الاتحاد
ملعب مباراة الهلال والاتحاد
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