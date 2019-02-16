لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلى والفريق يتوجه لبتروسبورت قبل مواجهة الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى المحاضرة الأخيرة مع لاعبيه، قبل مواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء اليوم السبت والتى شهدت تكليف اللاعبين بمهامهم خلال المباراة. وتوجه الأهلى لملعب بتروسبورت الذى يستضيف المواجهة فور انتهاء المحاضرة، ويواجه الأهلى الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدوري العام.

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