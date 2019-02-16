بعد قليل.. الإنتاج الحربي - الأهلي .. الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي والأهلي في المباراة المقرر لها مساء اليوم ضمن الجولة الأسبوع الـ 22 من مسابقة الدوري العام.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، في المقابل يحتل الإنتاج الحربي المركز الخامس برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن المقاولون العرب.

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - هشام محمد - عمرو السولية - رمضان صبحي - حسين الشحات - ناصر ماهر - أجايي.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من: عامر عامر - أحمد شديد قناوي - محمود البدري - وهاب عنان - عبد الرحمن فاروق - كابونجا - محمود حمادة - أحمد مجدي - موسى دياوارا - محمد مسعد - أحد رؤوف.