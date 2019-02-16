الإسماعيلي يهزم النجوم بثلاثية مقابل هدفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

حقق فريق الإسماعيلي الفوز على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة 22 من عمر الدوري الممتاز.

تقدم كريم بامبو للإسماعيلي في الدقيقة 46 قبل أن يُضيف محمود متولي الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وتمكن صلاح أمين لاعب النجوم من تسجيل تقليص الفارق في الدقيقة 62 قبل أن يعود كريم بامبو من تسجيل الثالث في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 92 سجل صلاح أمين هدف فريقه الثاني بطريقة رائعة لكن الوقت لم يكن كافيًا للعودة من جديد للمباراة.

ورفع الإسماعيلي رصيده عقب هذه المباراة إلى 27 نقطة في المركز الثامن فيما توقف رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز الـ16.

وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.