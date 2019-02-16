بيراميدز ردًا على الجونة: طلبنا حكام أوروبيين منذ 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

طلب مسؤولو نادي بيراميدز الاستعانة بطاقم حكام أوروبي لإدارة مباراة الفريق أمام الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، في تصريحات خاصة لمصراوي، على أن إدارة ناديه خاطبت اتحاد الكرة لطلب حكام من أوروبي منذ يوم الخميس الماضي.

ومن المقرر أن يرسل نادي بيراميدز 25 ألف دولار إلى اتحاد الكرة، نظير استقدام طاقم الحكام الأوروبي.

وكان نادي الجونة قد تحفظ على استقدام حكام عرب لإدارة المباراة، مطالبًا بتعيين حكام من القارة الأوروبية، وذلك في بيان رسمي أصدره النادي.

يذكر أن نادي بيراميدز كان أرسل طلبا لاتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لكل مباريات الفريق.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 45 نقطة.