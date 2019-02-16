مصدر بالزمالك: تجاوز مجموعات الكونفدرالية = الإفراج عن المستحقات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): طالب مجلس إدارة نادي الزمالك، اللاعبين بضرورة تجاوز دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية من أجل الافراج عن المستحقات. وكان الزمالك قد سقط في فخ التعادل القاتل أمام نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لمجموعات كأس الكونفيدرالية. وصرح مصدر بالزمالك لـ"الخليج 365" بأن مجلس الإدارة أكد للاعبيه، أن الافراج عن المستحقات المالية، حال التأهل لربع نهائي البطولة. وأشار المصدر، الى أن الإدارة طالبت اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز في المباريات المتبقية بالمجموعة الرابعة من أجل ضمان التأهل للدور الثاني. الجدير بالذكر، أن الزمالك يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة.

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