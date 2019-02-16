فاران وماريانو يعودان لتدريبات ريال مدريد

عاد المدافع الفرنسي رافائيل فاران والمهاجم ماريانو دياز للتدريب الجماعي لفريقهما ريال مدريد في آخر جلسة تدريبات قبل مواجهة جيرونا المقررة غداً الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبذلك، قد يحصل فاران وماريانو على بعض دقائق اللعب أمام جيرونا إذا أراد مدرب الريال، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، تجديد تشكيلته أمام الفريق الكاتالوني مقابل تلك التي دفع بها أمام أياكس الهولندي في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الملكي 2-1.
وتأتي عودة فاران للتدريب للجماعي عقب تعافيه من نزلة برد حرمته من المشاركة أمام الفريق الهولندي الأربعاء الماضي، بعد أن كان قد سافر لأمستردام.
من جانبه، عاد ماريانو ليتدرب بشكل طبيعي مع باقي زملائه بعدما غاب عن مران الفريق الجمعة حين قام بتدريبات خاصة داخل المنشآت.
وفي المقابل، ما زال سولاي يفتقد لجهود المصابين ماركوس يورنتي وإيسكو ألاركون، بالإضافة إلى الكرواتي لوكا مودريتش للعقوبة، في حين استعاد حارسه لوكا زيدان الذي تعافى من إصابة عضلية.
وبذلك، أنهى الريال استعدادته لمواجهة جيرونا التي سيسعى فيها لتحقيق انتصاره السادس على التوالي في الليغا التي يحتل وصافتها بفارق ست نقاط عن برشلونة المتصدر.
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