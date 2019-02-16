الأهلي يعرض لاعبيه على الإسماعيلي لإقناعه بصفقة مزدوجة

قطعت لجنة الكرة في النادي الأهلي بقيادة مدير التسويق “أمير توفيق” ومستشار التعاقدات “عدلي القيعي” شوطًا هامًا نحو التعاقد مع ثنائي الإسماعيلي “محمود متولي وباهر المحمدي” لتدعيم خطوطه الخلفية عند فتح الميركاتو الصيفي.

وعرض الأهلي بعض اللاعبين الذين يشكلون عبئًا على الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة لاسارتي، بالإضافة إلى مبلغ مالي يساعد الدراويش على إبرام المزيد من الصفقات في الميركاتو لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية .

وقالت صحيفة الفجر أن الأهلي يراقب محمود متولي وباهر المحمدي منذ مدة لثقته أن هذا الثنائي باستطاعته حل المشاكل الدفاعية الناجمة عن الإصابات المستمرة.

ويلعب محمود متولي في مركز لاعب الوسط الدفاعي منذ تصعيده من فريق شباب الإسماعيلي عام 2012.

وشارك صاحب الـ 26 عامًا في 69 مباراة منذ بداية موسم 2017/2016 حتى بداية النصف الثاني من الموسم الحالي، وسجل ما مجموعه 12 هدفًا رغم مركزه.

أما باهر المحمدي (22 عامًا) الذي أهله مستواه في العامين الماضيين للعب مع منتخب مصر الأول، فينظر له على أنه خليفة أحمد فتحي المنتظر في الجهة اليمنى.

أحمد المحمدي وأحمد حجازي يحتفلان بهدف باهر المحمدي يحتفل مع منتخب مصر (صور: Getty)