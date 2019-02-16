خالد قمر يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام الهلال السعودي

أعلن المصري حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري عن التشكيل الذي يخوض به لقاء اليوم أمام الهلال السعودي ،والمقرر لها أن تنطلق في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية .
وجاء تشكيل الإتحاد السكندري كالتالي:
في حراسة المرمي: الهاني سليمان
في خط الدفاع: محمود شعبان، بازوكا، السيد سالم، محمد رزق
في خط الوسط: أحمد توفيق، نور السيد، مانجا
في خط الهجوم: توني سيلفا، خالد قمر، عمار حمدي.
ویسعى فریق الهلال لتحقیق الفوز لوضع
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