شاهد.الأهلي ضد الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي فى السابعة مساءً على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الثانية والعشرين ببطولة الدورى الممتاز.

المواجهة التى تحظى باهتمام كبير تجمع بين الأهلى والإنتاج الحربى خاصة أن الأهلى حقق 5 انتصارات متتالية ببطولة الدورى وعزز تواجده فى المركز الثالث فى الدورى برصيد 39 نقطة من خلال 12 انتصاراً و3 تعادلات و3 هزائم، وسجل الفريق 28 هدفًا واستقبل 13 هدفاً.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 21 مباراة وفاز الفريق 7 مرات بينما تعادل فى 10 مباريات وتلقى 4 هزائم وسجل الفريق 25 هدفًا واستقبل 23 هدفاً.

ويخشى الأهلى الفصول الباردة للمدرب مختار مختار المدير الفنى الحالى للإنتاج الذى فرض التعادل دون أهداف

على لقاء الفريقين بالدور الأول كما أن مختار فى موسم 2016 – 2017 تعادل حين كان مدربًا للاتحاد ذهابًا وإيابًا مع الأهلى.

الأهلى يخوض المباراة باحثًا عن مصالحة جماهيره فى ظل الغضب الذى انتاب مشجعى الفريق الأحمر بعد الخسارة أمام سيمبا التنزانى بهدف نظيف فى دورى أبطال أفريقيا وهى ثانى هزيمة للفريق مع مدربه الأوروجويانى مارتن لاسارتى بعد الخسارة أمام بيراميدز.

ويبحث الأهلى عن مصالحة الجماهير وحصد الفوز السادس على التوالى، ويغيب عن الفريق الأحمر أحمد فتحى ومروان محسن والمغربى وليد أزارو وحسام عاشور ووليد سليمان كما تبدو فرص مشاركة سعد سمير مدافع الفريق

صعبة نظرًا لعودته من الإصابة أمس الأول الخميس وعدم جاهزيته البدنية.

ويعتمد لاسارتى على تشكيلة تضم الحارس محمد الشناوى وأمامه الرباعى ياسر إبراهيم ومحمد هانى وكريم نيدفيد والتونسى على معلول للدفاع وعمرو السولية وحمدى فتحى وهشام محمد «ناصر ماهر» للوسط ورمضان صبحى وحسين الشحات والنيجيرى جونيور أجاى «الأنجولى جيرالدو» للهجوم.. ويملك لاسارتى أوراقًا مميزة على مقاعد البدلاء، مثل صالح جمعة وصلاح محسن ومحمد شريف وإسلام محارب.

ويسعى الإنتاج بقيادة مدربه مختار مختار لتحقيق المفاجأة وتعميق جراح الأهلى، ويستعيد الفريق جهود لاعب زيمبابوى موسى دياوارا بعد نهاية ويعتمد الإنتاج على تشكيلة تضم الحارس عامر محمد عامر وأمامه الرباعى محمود البدرى والغانى وهاب آنان وعبدالرحمن فاروق وأحمد شديد قناوى وأحمد مجدى ومحمود حمادة ومحمود فرج «كابونجا» للوسط والزيمبابوى موسى دياوارا والنيجيرى جيمس تيدى ومحمد مسعد للهجوم.. ويحتفظ مختار أيضًا ببعض البدلاء المميزين مثل غنام محمد والمخضرم أحمد رؤوف ومحمد عادل ومصطفى الجمل وحماده ناصر.

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