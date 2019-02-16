صلاح أمين يقلص النتيجة للنجوم أمام الإسماعيلي

صلاح أمين مهاجم النجوم (أرشيفية)كتب- محمد معتز صلاح الدين:
قلص النجوم النتيجة أمام الإسماعيلي، بالهدف الأول للفريق، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب «جهاز الرياضة العسكرى»ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.
سجل صلاح أمين الهدف الأول
شاهد الهدف..
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