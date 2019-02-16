اونلاين | (مشاهدة مباراة الاهلي اليوم) نتيجة مباراة الاهلي والانتاج الحربي اليوم السبت 16-2-2019 في الدوري المصري | كورة ستار يلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (مشاهدة مباراة الاهلي اليوم) نتيجة مباراة الاهلي والانتاج الحربي اليوم السبت 16-2-2019 في الدوري المصري | كورة ستار يلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة الاهلي والوصل، ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مباراة قوية وهامة من مباريات كأس زايد للأندية الأبطال، حيث سيلتقي الوصل الإماراتي نظيره الأهلي السعودي، وذلك ضمن إطار ذهاب مباريات ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، لنتعرف أكثر من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات المجانية الناقلة لها.

مباراة الاهلي والوصل

والجدير بالذكر أن فريق الاهلي السعودي والوصل لم يخوضه مباراة رسمية من قبل، يذكر أنهما تقابلا مرة واحدة في مباراة ودية، انتهت حينها بفوز الأهلي السعودي بنتيجة 2-1 وذلك في أغسطس 2009، وقد خاض الوصل مباراة ضد الاتحاد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على الأراضي السعودية، كما تعادل سلبياً في الإمارات وذلك في دور ال32، بعد ذلك تعادل الوصل إيجابياً مع الأهلي المصري بنتيجة 2-2، وفي الإمارات تعادل 1-1، أما عن فريق الأهلي السعودي فقد تغلب 0/2 و 0/3 على المحرق البحريني وذلك في دور الـ32، بعد ذلك تغلب 0/1 على فريق وفاق سطيف، قبل أن يتعادل إيجابياً 1-1 على أرض السعودية.