اونلاين | “يلاشوت Kora” مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والهلال بث مباشر تابع لايف يوتيوب الأسطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر “يلاشوت Kora” مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والهلال بث مباشر تابع لايف يوتيوب الأسطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

“يلاشوت Kora” مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والهلال بث مباشر تابع لايف يوتيوب الأسطورة

يستضيف الهلال السعودي على ملعبه نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت ويأتي ذلك في إطار المباراة التي ستجمع الطرفين في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

“يلاشوت Kora” مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والهلال بث مباشر تابع لايف يوتيوب الأسطورة

ويلتقي فريق الهلال مع الاتحاد السكندري على ملعب فيصل بن فهد مساء السبت في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة و7:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

وستكون مباراة الاتحاد السكندري مع الهلال السعودي في ربع نهائي البطولة العربية مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD بصوت علي الكعبي وعصام عبده.

وستقام مباراة الإياب بين الاتحاد السكندري والهلال السعودي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك يوم الإثنين والموافق 25 فبراير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل زعيم الثغر إلى هذا الدور بعد التفوق على الزمالك بركلات الترجيح بينما الهلال تخطى النفط العراقي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-0.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاخدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري في كأس زايد عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.



