اونلاين | اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون

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يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر اليوم السبت 16/2/2019 كورة اونلاين yala shoot حصري لايف ماتش الاهلي ضد الانتاج الحربي ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري، وتقام مباراة الأهلي والإنتاج الحربي مباشر اليوم على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، والمباراة الهامة حيث تشهد مباريات الفريقين جدلا كبيرا، وقد تعادل المارد الأحمر سلبيا أمام الانتاج الحربي ذهابا على نفس الملعب في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا تحت قيادة الحكم ابراهيم نور الدين حيث فقد الاهلي نقطتين هامتين في مشواره ببطولة الدوري المصري، مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي yalla shoot 7sry.

ولذلك يسعى المارد الأحمر لتفادي السقوط في فخ التعادل مرة أخرى أمام الانتاج الحربي ليستمر في الضغط على الزمالك من خلال الزحف ناحية الصدارة والصراع الثلاثي بين قطبي الكرة في مصر الاهلي والزمالك ورقتهم نادي بيراميدز، ولذلك فإن الفريق الأحمر يدخل رافعا شعار لابديل عن الفوز لتحقيق الثلاث نقاط وذلك قبل المباريات الهامة التي من المنتظر أن يخوضها هذا الشهر وخصوصا مباراة بيراميدز المنتظرة يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز.

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كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي والانتاج الحربي، يدخل المارد الأحمر لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني وبفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك متصدر الدوري المصري حتى الان، ويسعى الاهلي المصري لتحقيق الفوز اليوم واقتناص الثلاث نقاط لتقليل الفارق بينه وبين الفارس الأبيض لستة نقاط، وقد خاض الاهلي 18 لقاء فاز في 12 لقاء وتعادل في ثلاثة وخسر مثلهم ومازال لديه ثلاث مباريات مؤجلة، ويخوض المارد الأحمر لقاء اليوم وهو في حالة تأهب حيث عادة ماتكون مواجهات الفريقين قوية ومثيرة حيث يمثل الانتاج الحربي صداعا في رأس الاهلي ويسبب له المتاعب رغم أنه لا يملك القدرة على الفوز على المارد الأحمر،روابط ماتش الاهلي النهاردة بث مباشر.

سيكون الاهلي في مهمة صعبة اليوم وذلك بعد الخسارة الافريقية أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد رغم أنه يتصدر مجموعته ، ويطمح المارد العودة من جديد لعزف نغمات الانتصار في بطولة الدوري المصري حيث يحقق الفوز اليوم صحوة محلية والعودة للطريق الصحيح من جديد ، في ظل عودة المارد الأحمر للنتائج والأداء القوي في الدوري مع مديره الفني الجديد مارتن لاسارتي، حيث فاز على كلا من انبي ومصر المقاصة وسموحة ودجلة و حرس الحدود في الجولة الأخيرة ويسعى الفريق الأحمر لمواصلة الفوز اليوم، للاقتراب من قمة الدوري المصري، يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والانتاج الحربي كورة لايف.

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر، بينما يخوض الانتاج الحربي لقاء اليوم وهو في المركز السادس برصيد 31 نقطة وهو نفس رصيد مصر المقاصة صاحب المركز الرابع والمقاولون صاحب المركز الخامس، ويقدم الانتاج الحربي مستوى قوي تحت قيادة المدير الفني مختار مختار وأيضا تألق حارس المرمى عامر عامر، ومن لمنتظر ن تكون مباراة اليوم خالية من الجمهور بناء على طلب الانتاج الحربي كونه صاحب الأرض اليوم، ولكن الجماهبر الأهلاوية تنتظر بشغف اللقاء عبر الشاشات لدعم الفريق الأحمر وانتظار الثلاث نقاط التي تقربه من اللقب يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي اليوم بث مباشر kora star.

موعد مباراة الاهلي والإنتاج الحربي

تنطلق مباراة الاهلي والانتاج الحربي مساء اليوم السبت 16 فبراير 2019 في المواعيد الاتية:

الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية.

الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت ابوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والانتاج الحربي

يمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي عبر قناتي Nile Sport، on sport hd كونهما لهم حق نقل مباريات الدوري المصري ويقوم بالتعليق على المباراة أيمن الكاشف.

مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر

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