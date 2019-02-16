اونلاين | الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر | الهلال والاتحاد مباشر

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مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم 16-2-2019 في منافسات البطولة العربية، البث الحي المباشر ومشاهدة مباريات اليوم اون لاين حيث تنقل مباراة الهلال مع الاتحاد السكندري بدون تقطيع، على موقع كورة اون لايف في اطار منافسات البطولة العربية

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم اون لاين فى البطولة العربية, حيث من المقرر ان تقام مباراة الهلال مع الاتحاد السكندري لايف، وسوف تنقل المباراة على موقع كورة اون في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه السابعة والنصف بتوقيت مكه مباشر.

موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم

البطولة العربية

الساعة : 18:30 بتوقيت مصر

الساعة : 19:30 بتوقيت السعودية