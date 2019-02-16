اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج بث مباشر - رابط ماتش الأهلي ضد الانتاج كورة اون لاين - يلا شوت مباراة الاهلي

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وفي الدوري يحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، بعد أن خاض الأهلى 18 مباراة وفاز في 12 لقاء، وتعادل في 3، وخسر مثلهم ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة. (بث مباشر) مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج بث مباشر - رابط ماتش الأهلي ضد الانتاج كورة اون لاين - يلا شوت مباراة الاهلي

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري محمد الشناوي -علي معلول – أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني - حمدي فتحي - عمرو السولية -رمضان صبحي – كريم نيدفيد - حسين الشحات - جونيور أجايي التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى (بث مباشر) مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج بث مباشر - رابط ماتش الأهلي ضد الانتاج كورة اون لاين - يلا شوت مباراة الاهلي

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري تنقل قناتي أون سبورت والنيل للرياضة مباراة الأهلى والإنتاج الحربي اليوم مع وجود إستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها. (بث مباشر) مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج بث مباشر - رابط ماتش الأهلي ضد الانتاج كورة اون لاين - يلا شوت مباراة الاهلي



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