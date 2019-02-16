اونلاين | بث حي .. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

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مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

يلا شوت حصري نيوز مباراة الهلال السعودي ضد الاتحاد السكندري أون لاين بث مباشر كاس زايد أما ن فريق الإتحاد السكندري فقد صرح "حلمي طولان" المدير الفني للإتحاد السكندري أن فريقه لن يشهد أي غيابات بين صفوفه سواء للإصابة أو الإيقاف وهذا ما يجعل جميع الفرص متاحة أمامه لاختيار أفضل العناصر للمشاركة خلال مباراة الهلال.

ويسعي الاتحاد ممثل مصر الوحيد فى البطولة إلي تحقيق نتيجة إيجابية الأهلي قبل مباراة الإياب التى تقام فى الـ25 من الشهر الحالي.

وتنقل المواجهة عبر قناة Abu Dubai Sports HD1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق علي سعيد الكعبي وعصام عبده.

على الجانب الآخر يقدم الاتحاد موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في الدوري المصري الممتاز، فحتى الآن وبعد مرور 22 جولة، استطاع الفريق السكندري أن يبقى في المنطقة الدافئة وبقى في المركز العاشر لحادي عشر برصيد 24 نقطة.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وبفارق نقطة واحدة عن سموحة صاحب المركز التاسع حاليًا في جدول الترتيب، بعد أن حقق الانتصار في 5 مباريات وتعادل في تسع وخسر في 8 مواجهات.