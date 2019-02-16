اونلاين | رابط ALHLIL بث مباشر الهلال والاتحاد السكندري اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري كورة لايف - يلا شوت

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أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على أنه لم يحدث وقام ممثلي الأندية في اجتماع اتحاد الكرة الأخيرة بالموافقة أو حتى مناقشة مواعيد كأس مصر التي قامت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين بالإعلان عنها. ويستعد الاتحاد السكندري لملاقاة الهلال السعودي في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، ويعترض رئيس الاتحاد السكندري على موعد مباراة كأس مصر مع الإسماعيلي يوم 21 فبراير. وقال رئيس الاتحاد السكندري في تصريحات لبرنامج "الماتش" "عامر حسين من الشخصيات المحترمة التي نحبها ونقدرها جميعا، ولا يتأخر عن نادي الاتحاد السكندري في أي طلب". بث مباشر الهلال والاتحاد السكندري اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري

يحتضن استاد جامعة الملك سعود، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، لقاء نادي الهلال السعودي أمام نظيره الاتحاد السكندري، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للأندية -كأس زايد للأندية الأبطال- (2018/2019)، والتي سيقودها طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال، وسيرتدي الاتحاد السكندري خلالها الزي الأبيض بالكامل، على أن يخوض الهلال، المباراة بزيه الاحتياطي، المكون من قميص رصاصي، علمًا بأن زعيم الثغر نجح في الإطاحة بالعملاقين الترجي التونسي في دور الـ32، ثم مواطنه الزمالك في ثمن النهائي. والتقت الفرق المصرية مع نظيرتها في السعودية خلال 48 مباراة، وجاء التفوق للمصريين بـ19 انتصارًا مقابل 15 لأبناء المملكة، بينما حسم التعادل نتيجة 14 مواجهة بين أندية البلدين منها 3 تعادلات سلبية، وسجلت أندية مصر 62 هدفاً مقابل 51 لنظيرتها السعودية.

بث مباشر الهلال والاتحاد السكندري اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري

وواجهت أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي والترسانة وغزل المحلة والمقاولون العرب 7 أندية سعودية متمثلة في الهلال والاتحاد والنصر والرياضة والشباب والاتفاق والأهلي.

بث مباشر الهلال والاتحاد السكندري اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري

ويعد فريق النادي الأهلي هو أكثر أندية مصر فوزًا على أبطال السعودية، حيث تذوق طعم الانتصار أمامها في 7 مناسبات سابقة، في حين يعد الإسماعيلي هو الأكثر خسارةً من بين أندية مصر أمام نظيرتها السعودية بتلقي 5 هزائم، ولم يسبق لفريق الاتحاد السكندري مواجهة أي فريق سعودي قبل لقاء الهلال بكأس زايد بنسختها الجارية.

بث مباشر الهلال والاتحاد السكندري اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري