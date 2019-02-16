اونلاين | انطلاق الان مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت اون لاين مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال كورة اون لاين

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يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على الهلال السعودي في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال على استاد جامعة الملك سعود.
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يمتلك الاتحاد مسيرة رائعة في بطولة كأس زايد الموسم الحالي، بعدما بدأ المشوار من الدور التمهيدي، حيث تفوق على أندية الفتح الرباطي المغربي، السالمية الكويتي وأساس تيليكوم من جيبوتي وتمكن من بلوغ دور الـ32.
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وفجر الاتحاد مفاجأة كبير بإقصاء الترجي التونسي في دور الـ32، قبل أن يفاجئ الجميع ويقصي الزمالك من دور الـ16 ركلات الترجيح قبل أن يقع في مواجهة الهلال السعودي الذي تجاوز الشباب العماني والنفط العراقي في طريقه بالبطولة.
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مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر استاد جامعة الملك سعود بمدينة الرياض العاصمة السعودية، مواجهة غاية في القوة، عندما يستضيف الهلال، نظيره الاتحاد السكندري المصري، في مباراة ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، وهي الموقعة الصعبة على الفريق المصري في ظل قوة الفريق السعودي، الذي يأمل في تحقيق نتيجة جيدة قبل موقعة الإياب، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية يوم 25 فبراير الجاري.
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المباراة يتابعها 25 ألف متفرج -وهي السعة الرسمية لملعب جامعة الملك سعود- بينهم 1650 مشجعاً مصرياً، يحضرون لدعم الفريق السكندري، الممثل الوحيد لمصر في كأس زايد، بعد الوداع المبكر للأهلي والزمالك والإسماعيلي من الأدوار الأولى، حيث بقي الاتحاد وحيداً مدافعاً عن الكرة المصرية في البطولة، التي يتوج الفريق الفائز بلقبها بثمانية ملايين دولار أميركي.
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وشملت قائمة الهلال في اللقاء، عبدالله المعيوف، ومحمد الواكد، ومروان الحيدري ووليد الأحمد، بجانب حسن كادش، وياسر الشهراني ومحمد البريك ومحمد سالم وألبرتو بوتيا ومحمد جحفلي وأحمد شراحيلي وعلي آل بليهي، وناصر الدوسري ومحمد كنو وسلمان الفرج وعبد الملك الخيبري وعبدالله عطيف، إضافة إلى نواف العابد وذعار العتيبي، وأحمد أشرف ومحمد الشلهوب، وكارلوس إدواردو، وأندري كاريلو وسالم الدوسري وهاتان باهبري، وخالد آل جبيع وعبدالرحمن اليامي وجوميز، وجوناثان سوريانو.
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ويفتقد الهلال جهود نجمه الإيطالي الدولي، جوفينكو لاعب يوفنتوس الأسبق، بعد قرار المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش، باستبعاده من اللقاء لعدم الجاهزية الفنية.
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وأكد زوران ماميتش مدرب الفريق، سعادته البالغة بالانتصارات الثلاثة التي حققها مع الهلال، منذ توليه المهمة خلفاً للمدرب جيسوس، مشيراً إلى أن الاتحاد يعتبر فريقاً غامضاً بالنسبة له بحكم توليه المهمة قبل أيام قليلة، ولكنه يثق في قدرة لاعبيه على عبور الفريق المصري، وتحقيق انتصار كبير.
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حلمي طولان المدير الفني للاتحاد ضم كل لاعبيه للمباراة، وشملت القائمة، الهاني سليمان ومحمود الزنفلي وصبحي سليمان في حراسة المرمى، ومحمود شعبان وهشام صلاح وولاس دي سيلفا ومحمد بازوكا ومحمود رزق ومحمد أنور ومحمد ناصف وصبري رحيل وكريم الديب والسيد سالم، في الدفاع، ونور السيد وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وأحمد داودا وفوزي الحناوي وعمار حمدي وكريم ممدوح، وأحمد توفيق في الوسط، ورزاق سيسيه، ومحمد ناجي جدو وتشوكا وخالد قمر ومحمد عبدالمجيد وتوني سيلفا في الهجوم.
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ويفتقد الفريق المصري لجهود الظهير الأيسر، صبري رحيل، والذي لن يتمكن من المشاركة بسبب قيده من قبل في قائمة النادي الأهلي بكأس زايد، وحضر مع البعثة إلى الرياض لتحضيره لاستكمال مباريات الدوري المصري، بينما سيدفع طولان بنجمه الشاب عمار حمدي، والذي يتألق بشدة حالياً منذ انضمامه لصفوف زعيم الثغر قادماً من الأهلي على سبيل الإعارة، ويعد أهم الأوراق الرابحة للفريق المصري.
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وأكد طولان، أن فريقه سيواجه المرشح الأول للفوز بلقب كأس زايد للأندية الأبطال، ولكنه سيقاتل من أجل الخروج بنتيجة جيدة تسهل من مهمته قبل موقعة الإياب بالإسكندرية، مشدداً على أن ما قدمه اللاعبون أمام الترجي والزمالك وإقصاءهما من قبل، يجعله على ثقة من قدرة الاتحاد على العودة لمصر بنتيجة جيدة.
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وأشار طولان إلى أن الانتصارات الأخيرة في الدوري المصري، ودخول الفريق في منطقة الأمان، جعلته ينظر باهتمام للقب كأس زايد، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس هو الفوز باللقب، وأن يكون المتوج بالجائزة المالية الضخمة التي ستغير كل شيء في النادي السكندري.انطلاق الان مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت اون لاين مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال كورة اون لاين
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