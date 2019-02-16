اونلاين | بث مباشر مباراة الهلال و الاتحاد السكندري مباشر اليوم في كأس العرب للأندية الأبطال

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يستضيف نادي الهلال السعودي منافسه الاتحاد السكندري مباشرة على استاد جامعة الملك سعود، لحساب ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

قال الكرواتي زوران ماميتش، مدرب للهلال:“درسنا الاتحاد السكندري جيدًا، وشاهدنا جميع مبارياته، سواء في الدوري المصري، أو البطولة العربية، للتعرف على كل نقاط القوة والضعف، والاتحاد السكندري لديه عناصر قوية، لذلك نحن نحترمه بشدة“

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أطاح الهلال بناديي الشباب العُماني، والنفط العراقي، في البطولة، إذ حقق 4 انتصارات، سجل فيها 8 أهداف، ولم يستقبل أيَّ هدف.

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لعب الاتحاد السكندري 7 مباريات، وفاز 3 مرات، بينها الفوز 8/0 على أساس تيليكوم الجيبوتي، وتعادل 3 مرات، وخسر مرة واحدة

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لعبة الهلال الاتحاد السكندري مباشر اليوم يلا شوت، تبث مباراة الهلال والاتحاد السكندري على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

وتنطلق مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري مباشر الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة و على الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش .