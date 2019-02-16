رياضة | بالصور.. الكهرباء يفوز علي فاقوس بثلاثية وفوز القنطرة والشهداء وتعادل ابو شحاته في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. الكهرباء يفوز علي فاقوس بثلاثية وفوز القنطرة والشهداء وتعادل ابو شحاته في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقيمت اليوم في اطار الجولة الثالثة والعشرون من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة والتي تضم أندية الإسماعيلية والسويس والشرقية ستة لقاءات في غياب الشرقية المتصدر لحصوله على راحة هذا الاسبوع.

حيث فاز وصيف المجموعة كهرباء الإسماعيلية علي فاقوس بثلاثية نظيفة ليرتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية الي 52 نقطة ويتوقف رصيد فاقوس عند 40 نقطة. وفي لقاء ثاني يفوز بلبيس علي غزل السويس برباعية نظيفة ليرتفع رصيد بلبيس الي 32 نقطة ويتوقف رصيد الغزل عند 26 نقطة. وفي لقاء الاشقاء يتعادل ابو شحاته مع ابو صوير بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد ابو شحاته الي 23 نقطة ويرتفع رصيد ابو صوير الي 27 نقطة. وفاوز النوبة السويسي علي بلدية الإسماعيلية بثلاثية لهدف ليتوقف رصيد البلدية عند 25 نقطة ليرتفع رصيد النوبة الي 24 نقطة. وخسر ابو حماد من القنطرة غرب بثنائية نظيفة ليرتفع رصيد الي 21 نقطة ويتوقف رصيد ابو حماد عند 30 نقطة. وفي اللقاء الأخير يخسر جنوب سيناء من الشهداء بخماسية نظيفة ليرتفع رصيد الشهداء الي 27 نقطة ويتوقف رصيد الجنوب عند 11 نقطة ويحصل متصدر الترتيب فريق الشرقية علي راحة هذا الاسبوع. ترتيب جدول المجموعة السابعة بعد لقاءات الجولة الثالثة والعشرون. 1-الشرقية. 57 نقطة

2-كهرباء الاسماعيلية. 52 نقطة

3-فاقوس. 40 نقطة

4-بلبيس. 32 نقطة

5-ابو حماد. 30 نقطة

6-ابو صوير. 27 نقطة

7-الشهداء. 27 نقطة

8-غزل السويس. 26 نقطة

9-بلدية الاسماعيلية. 25 نقطة

10-النوبة السويسي. 24 نقطة

11-أبو شحاته. 23 نقطة

12-القنطرة غرب. 21 نقطة

13-جنوب سيناء. 11 نقطة

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