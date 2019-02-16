رياضة | حافلة الاتحاد السكندري تصل ملعب جامعة آل سعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حافلة الاتحاد السكندري تصل ملعب جامعة آل سعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل حافلة نادي الاتحاد السكندري، إلى ملعب جامعة آل سعود، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي، بكأس زايد أبطال العرب.

وكانت حافلة نادي الاتحاد السكندري تحركت في الرابعة والربع من فندق الإقامة " ماريوت الرياض" في طريقها إلى استاد جامعة الملك سعود، وسط حراسة أمنية مشددة.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الهلال السعودى مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لكأس زايد أبطال العرب.