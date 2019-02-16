رياضة | عاجل.. مارتن لاسارتي يشكو عبد الحفيظ لرئيس الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مارتن لاسارتي يشكو عبد الحفيظ لرئيس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي تصعيد أزمته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر في الساعات القادمة.

واشتكى مارتن لاسارتي من سيد عبد الحفيظ خلال رحلة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا والتي خسرها الأحمر بهدف نظيف في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحمل مدرب القلعة الحمراء مسؤلية خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني والذي فاز عليه في لقاء الذهاب باستاد برج العرب بخماسية نظيفة.

ويرى مارتن لاسارتي أن عبد الحفيظ سبب الهزيمة بسبب دخوله مع أكثر من لاعب في مفاوضات لتجديد تعاقدهما مع الأهلي خاصة الثنائي جونيور أجايي ورمضان صبحي من أجل تمديد إعارته لموسم أخر بالإضافة إلى اللاعبين الذين قاموا بالتجديد مؤخراً مثل عمرو السولية وكريم نيدفيد.

وقرر مدرب النادي الأهلي مارتن لاسارتي نقل شكواه ضد عبد الحفيظ إلى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بسبب غضبه من مدير الكرة وحتى لا يتكرر الموقف مرة أخرى في الفترة القادمة.

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