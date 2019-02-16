رياضة | برايتون يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برايتون يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تأهل برايتون، إلى ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه ديربي كاونتي (2-1) اليوم السبت في الدور الخامس للبطولة.
تقدم أنتوني كونكارت، ويورجن لوكاديا بهدفين لبرايتون في الدقيقتين (33، 45)، وتكفل آشلي كول بتسجيل الهدف الوحيد لديربي كاونتي في الدقيقة (81).
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