رياضة | فوز بنها وطوخ والمالية وغزل شبين والنجوم وسمنود بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بنها وطوخ والمالية وغزل شبين والنجوم وسمنود بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة الخامسة والعشرون -قبل الأخيرة - من منافسات (المجموعة الثامنة) بدوري القسم الثالث) فريق ثمين لفريق بنها خارج ملعبه على حساب فريق عرب الرمل، بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب مركز شباب الباجور.

تقدم بيسه حلمي لبنها ثم تعادل عبد الرحمن السباعي للعرب، وقبل ختام الشوط الأول أضاف حلمي أحمد هدف التقدم من جديد للفريق البنهاوي، وفي الشوط الثاني، أضاف بنها الهدف الثالث عبر اللاعب أيمن رشاد قله.

وحقق النجوم فوزا كاسحا على فريق مركز شباب زفتى بنتيجة 6-1 تقدم النجوم 2-1 في الشوط الأول عن طريق أحمد فرحات بالدقيقة 4 ثم تعادل لزفتى ابراهيم جمال بالدقيقة 30، وسجل فرحات الهدف الثاني له ولفريقة بالدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني أضاف السادات 4 أهداف عن طريق أحمد فرحات "هدفين" ومحمد عبد الحميد، ومحمد مجاهد، وراقب الحكام طارق شحاته.

وفاز سمنود على ميت خاقان 3-2 حيث إنتهى الشوط الأول بتقدم سمنود بهدفين لهدف عن طريق سعودي حسين، ثم تعادل عمرو صبحي لميت خاقان، وأضاف أحمد مصطفى الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني سجل سمنود الهدف الثالث عبر محمد زيدان، ثم سجل عمرو صبحي الهدف الثاني له ولفريقة.

وتغلب المالية على كاسل 3-0 سجلهم اللاعب أحمد نصر في الشوط الأول.

ونجح غزل شبين في تخطي عقبة عثماسون، بالفوز، بهدف دون مقابل، سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أحمد محمد سامي، في الدقيقة 28 للشوط الثاني من تسديده أمام المرمى، عقب متابعة لركلة ركنية.

وخسر سرس الليان على ملعبه من شباب طوخ بهدف للاعب أحمد يحيى في الدقيقة 20 للشوط الثاني، وراقب الحكام عبد الرازق سعيد.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء مركز شباب بطا مع صيد المحلة، حيث تقدم محمد اسماعيل للصيد بالدقيقة 7 للشوط الثاني، وتعادل محمد عبد العظيم في الدقيقة 43.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- طوخ قليوبية 47 نقطة

2- المالية 47 نقطة

3- بنها 47 نقطة

4- عرب الرمل 45 نقطة

5- صيد المحلة 38 نقطة

6- سمنود 37 نقطة

7- سرس الليان 35 نقطة

8- ميت خاقان 35 نقطة

9- شباب بطا 28 نقطة

10- عثماسون 26 نقطة

11- سبورتنج كاسل 24 نقطة

12- غزل شبين 23 نقطة

12- نجوم السادات 20 نقطة

14- شباب زفتى 17 نقطة