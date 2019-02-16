رياضة | سباليتي يفجر مفاجأة عن سحب الشارة من إيكاردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سباليتي يفجر مفاجأة عن سحب الشارة من إيكاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي على قرار سحب شارة القيادة من ماورو إيكاردي مهاجم الفريق مؤكدا أن القرار في النهاية ليس ضد اللاعب لكنه لصالح إنتر ميلان.

وقال سباليتي في تصريحات صحفية: كان قرار إيكاردي مؤلما وصعبا للغاية، لكن الدور الذي لعبته يعني أن أهم شيء هو أن تكون عادلاً.

وأضاف: لدينا الأبواب مفتوحة في غرفة خلع الملابس ونقول كل شيء بوضوح، تم اتخاذ القرار ليض ضد إيكاردي ولكن لصالح إنتر ميلان.

وتابع: القرار في النهاية خطوة للإنصاف والعدل من أجل مصلحة الفريق في النهاية.

وتابع: ايكاردي لاعب موهوب وهو لايزال في صفوف الفريق وغدا لن يشارك بسبب الإصابة.

ويلتقي إنتر ميلان مع سامبدوريا غدا ضمن منافسات الدوري الإيطالي.