رياضة | خاص .. وادي دجلة يجدد الثقة في المدرب اليوناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص .. وادي دجلة يجدد الثقة في المدرب اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر من داخل الجهاز الفني لفريق وادي دجلة، أن ماجد سامي مالك الفريق، ساند الفريق بقوة خلال الفترة الأخيرة.

وقال المصدر لمراسل "الخليج 365 الرياضي": "ماجد سامي دائما ما يساند الفريق، عقد معنا جميعا جلسة آخر 48 ساعة وطالب اللاعبون بتحقيق فوز يجلب الانتصارات".

وأردف: "سامي جدد الثقة في المدير الفني، وأشاد بشكل اللاعبين داخل الملعب، مؤكدا أن الفريق يحتاج فقط لتحقيق ثلاثة نقاط يجلبون الانتصارات بعد ذلك".

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بينما المقاولون العرب صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- المقاولون العرب 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة

6- مصر المقاصة 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- حرس الحدود 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- الإسماعيلي 24 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة