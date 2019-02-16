رياضة | سولاري يدعم قائد ريال مدريد بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يدعم قائد ريال مدريد بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي ريال مدريد أمام جيرونا غدا الأحد على ملعب سنتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الأسباني.

ودافع سولاري المدير الفني للريال في المؤتمر الصحفي عن الاتهامات التي توجه لسرجيو راموس قائد الفريق، حيث فتح الاتحاد الأوروبي تحقيق بعد مباراة الفريق مع أياكس في ذهاب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا.

راموس حصل على بطاقة صفراء خلال مواجهة أياكس، وأشار في تصريحات له أنه تعمد الحصول على هذه البطاقة، وجاء السبب ليستطيع المشاركة في مباراة الذهاب بربع نهائي البطولة حال تأهل الفريق.

الويفا فتح تحقيق في هذه القضية، ولكن سولاري دافع عن لاعبه بقوة وقال إن هذا الموضوع انتهى ولا يحتاج لحديث جديد.