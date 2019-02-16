انت الان تتابع غضب بين الحكام بسبب أزمة مباراة الأهلي والحرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

رفض عدد من الحكام، طلب رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح، بتوقيع تعهدات بعدم العمل في الأندية والأكاديميات، لتجنب اللغط الذي حدث بعد واقعة حسن السندبيسي في لقاء الأهلي وحرس الحدود فى المباراة التى جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الممتاز، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للحكم المساعد، وهو يتولى تدريب إحدى أكاديميات الأهلي، وهو ما يعتبر تضاربًا في المصالح، وعلق حينها تركي آل الشيخ على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «هل الحكم الخامس في مباراة اليوم بيشتغل في أكاديمية أحد الأندية؟ هل ده صحيح؟».

وتحدث الحكام مع عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة مطالبين بزيادة بدلاتهم خاصة أنهم يحصلون على مقابل مادي ضئيل نظير عملهم بالتحكيم. وكشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحكم حسن السندبيسي، اعترف خلال التحقيقات معه بخطئه في ارتداء قميص النادي الأهلي، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»