شكرا لقرائتكم أوندير يكشف معاناته من الضغوط لخلافته محمد صلاح فى روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جنكيز أوندر جناح روما الإيطالي عن معاناته من الضغوط بعدما انضم لصفوف "الذئاب" قادماً من باشاك شهير التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من باشاك شهير التركي لخلافة النجم المصري محمد صلاح الذي رحل في نفس التوقيت لصفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال جنكيز أوندر فى تصريحات لموقع "جول" العالمي، "إنه أمر هام بالنسبة لي أن أكون خليفة محمد صلاح بعد المستوى الذي قدمه مع روما. الضغوطات كانت كبيرة ولكن لحسن حظي عندما بدأت في اللعب وتسجيل الأهداف شعرت بأنني جزء من هذا الفريق وانتهى كل هذا، زملائي كان لهم دورًا كبيرًا في ذلك".

وأضاف لاعب روما "شعرت بصعوبة في التأقلم مع بداية تواجدي هنا بسبب اللغة والمكان الجديد خصوصًا في الستة أشهر الأولى ولكن بمساعدة زملائي نجحت في تخطي ذلك. شعرت أنني جزء من هذا الفريق بحق".

تابع، "الموسم الأول كانت هناك بعض الصعوبات في البداية ثم نجحت في إظهار قدراتي للجميع، هذا الموسم عانيت من الإصابة منذ الشهر الماضي، هذا الأمر أحبطني قليلًا في البداية ولكنني أتمنى أن أعود لمساعدة الفريق قريبًا".