شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول .. بامبو يتقدم للدراويش أمام النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتهى الشوط الأول من عمر مباراة الإسماعيلى والنجوم التي تجمعهما حاليًا على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدورى المصرى الممتاز، بتقدم الدراويش بهدف دون رد أحرزه كريم بامبو فى الدقيقة 46.

ضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حراسة المرمى محمد فوزى، خط الدفاع طارق طه – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم، خط الوسط الدفاعى محمود دونجا – محمود متولى، خط الوسط الهجومى كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم شيلونجو.

وضم تشكيل النجوم كلاً من.. عصام الحضرى في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين، أحمد أيمن فى خط الدفاع، محمود حليمو، عمرو السيسي، محمد همام، إسلام الفار، أيمن غباشي في خط الوسط، صلاح أمين في الهجوم.

ولم يشهد الشوط الأول أى خطورة أو اثارة من كلا الفريقين، باستثناء الكرة الوحيدة التى سددها شيلونجو فى الدقيقة 30 من عمر اللقاء، وكاد أن يحرز منها هدف التقدم للدراويش، إلا أن عصام الحضرى حارس مرمى النجوم تصدى للكرة ببراعة ليحافظ على نظافة شباكه.