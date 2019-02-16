شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يرعى حفل كأسي الإنتاج والمستورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - رعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء يوم الجمعة، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.
وكان في استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كل من الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير متعب بن عبد الله، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة وعضو مجلس إدارة نادي الفروسية.
وأقيم أول سباق لبطولتي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد في يناير 1968. ويتكون السباق من شوطين، الأول لخيل الإنتاج لفئة عمر 4 سنوات وأكثر، وشوط للمستوردة لعمر 4 سنوات وأكثر.
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