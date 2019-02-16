شكرا لقرائتكم لؤي ناظر: وضع الاتحاد لا يحتمل المجاملات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى لؤي ناظر رئيس اتحاد جدة استياءه من حكم مباراة فريقه أمام الرائد والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، طالباً في الوقت ذاته عقد اجتماع عاجل مع خليل جلال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأنقذ البديل عبدالرحمن الغامدي اتحاد جدة من الخسارة على ملعب الرائد عندما سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، لكن فريقه بقي في المركز قبل الأخير بعد مضي 20 جولة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب لؤي ناظر مساء السبت عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها: كان هناك 3 حالات واضحة لمصلحة الاتحاد في المباراة، تستحق أن يعود حكم المباراة إلى تقنية الفيديو واتخاذ قراره. عدم لفت نظره من قبل حكم "فار" وتجاهلها تماماً أمر مستفز وغير مقبول.

وزاد: طلبت اجتماعاً فورياً مع رئيس لجنة الحكام هذا الأسبوع للإصرار على المحافظة على حقوق النادي، فالوضع لا يحتمل المجاملات ولا الاستمرار في استفزاز جماهير الاتحاد.