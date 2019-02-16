شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل مختار مختار مع الأهلى فى 20 مباراة قبل صدام الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً، فى السابعة مساء اليوم، عندما يواجه الإنتاج الحربى على استاد بتروسبورت فى إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وحذر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه من خطورة الاستهانة بمباراة الأهلى، لاسيما بعدما خسر الفريق الأحمر من منافسه سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقية.

وطالب مختار لاعبيه بالتركيز فى اللقاء فى محاولة لخطف النقاط الثلاث فى ظل الحالة التى سيظهر عليها الأهلى فى محاولة لمصالحة جماهيره الغاضبة من الخسارة فى تنزانيا.

وصعد الإنتاج الحربى للمربع الذهبى بالدورى عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الأسبوع الـ21 للدورى، ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.

مباراة الأهلى مع الإنتاج تعد المواجهة رقم 21 فى تاريخ مواجهات مختار مختار المدير الفنى للإنتاج أمام ناديه السابق.

واجه مختار مختار الأهلى 20 مرة فى مختلف البطولات، منها 10 مرات مع بتروجت ومرتين عندما كان مدربا للمصرى البورسعيدى، ومثلها مع الاتحاد السكندرى وإنبى وأربع مرات مع الإنتاج الحربى.

وفاز مختار مرة واحدة على الأهلى عندما كان مدرباً لفريق إنبى فى ثمن نهائى كأس مصر عام 2011، عندما قاد الفريق البترولى للفوز بهدف دون رد سجله رامى ربيعة فى مرماه، وخسر المباراة الأخرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومع بتروجيت تعادل مرتين ضد الأهلى وخسر 8 مرات، ومع المصرى تعادل مرة وخسر أخرى.

وعندما كان مدرباً للاتحاد السكندرى تعادل مرتين، ومع الإنتاج تعادل مرتين وخسر مرتين.

المواجهة الأخيرة التى جمعت مختار بالأهلى كانت فى الدور الأول للدورى هذا الموسم، حينما قاد الإنتاج الحربى للتعادل السلبى مع المارد الأحمر.